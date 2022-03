Il Bologna ed una situazione infortunati più seria del previsto in ottica Fiorentina

E’ già ora di voltare pagina per la Fiorentina e di iniziare a pensare al Bologna, avversario tra una settimana al ‘Franchi’, in una di quelle che si potrebbero considerare quasi come ultima spiaggia per rimanere agganciati al treno Europa. E i rossoblù sono usciti malconci dal match ieri contro il Torino: problemi muscolari per De Silvestri e Medel e una contusione alla caviglia per Theate. In più era assente per positività al Covid anche Arnautovic, che proverà il recupero in vista di Firenze. Sono quattro titolari che a Mihajlovic fanno una bella differenza.