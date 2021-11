Il Bologna fa piangere Mazzarri. Caceres scatena una rissa e viene espulso: il Cagliari resta ultimo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L’undicesima giornata di Serie A è terminata con il posticipo del Monday Night tra Bologna e Cagliari. Al Dall’Ara, i tre punti sono andati ai padroni di casa che hanno vinto la partita col punteggio di 2-0. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa la squadra di Mihajlovic ha trovato la rete al 49′ con De Silvestri su assist di Medel: per l’ex Fiorentina si tratta del terzo gol stagionale. A cinque dalla fine il Bologna va vicino al bis, ma il palo respinge il tentativo di Sansone.

Nei minuti di recupero succede di tutto: Caceres fa partire una rissa tra le due squadre e viene espulso per aver calciato il pallone verso un avversario, poi Skorupski è decisivo su Lykogiannis. Al 95′ Arnautovic segna il gol del definitivo 2-0. Il Bologna raggiunge la Juventus a quindici punti, mentre il Cagliari rimane ultimo a sei (cinque in sette gare con Mazzarri in panchina).

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 31, Inter 24, Roma, Atalanta 19, Lazio, Fiorentina 18, Empoli, Verona, Juventus, Bologna 15, Sassuolo, Torino 14, Udinese 11, Sampdoria, Venezia 9, Genoa, Spezia 8, Salernitana 7, Cagliari 6.