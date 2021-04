Non ci sarà Jordy Schouten domenica prossima nel match che attende la Fiorentina in casa del Bologna di Mihajlovic, nettamente sotto intanto a Bergamo con l’Atalanta. Il centrocampista olandese si è preso il rosso diretto nel match con i nerazzurri per un intervento col piede a martello su Romero. Un avversario interessante in meno dunque per la squadra di Iachini.