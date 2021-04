Il Bologna perde pezzi in vista della Fiorentina: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Bologna perde pezzi importanti per la partita contro la Fiorentina. I rossoblu infatti non avranno Jerdy Schouten, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Nessuno squalificato viola ma dovrà star attento Igor, in diffida. Ottava sanzione, invece, per Cristiano Biraghi e prima invece per Martin Caceres.

Squalificato anche l’ex giocatore viola Federico Ceccherini che avrebbe dovuto affrontare lo Spezia, in piena lotta salvezza.