Il Bologna recupera tre pedine fondamentali in vista del match contro la Fiorentina

Domani, il prossimo avversario della Fiorentina, il Bologna di Mihajlovic, ricomincia ad allenarsi dopo le vacanze in vista del match del 6 gennaio delle 12:30. Per la sfida contro i viola rientreranno tre pedine fondamentali: il jolly Krejci, il centrocampista Dzemaili (affaticamento) e il centravanti Santander (forte contusione). Resta il fatto che sarà un derby dell’appennino di vitale importanza per i viola del neo allenatore Iachini, aldilà dei recuperi importanti in casa rossoblu.