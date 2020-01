Il Bologna rimontano la Spal di Dabo: Barrow e Poli regalano i 3 punti a Mihajlovic Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è concluso da pochi minuti il secondo anticipo della 21° giornata di Serie A: al Mazza di Ferrara si affrontavano la Spal dell’ex viola Semplici e il Bologna di Mihajlovic, in uno dei tanti derby romagnoli di questo campionato. Il risultato finale è di 1-3 per gli ospiti: rossoblu che con un super secondo tempo ribaltano lo svantaggio iniziale. Passa in vantaggio la Spal grazie a un rigore al 23′ del primo tempo: dagli undici metri Petagna non sbaglia. Pareggio ospite che arriva un minuto dopo su autogol: Vicari devia direttamente nella sua porta un cross Soriano. Nella seconda frazione di gara il Bologna chiude la partita nel giro di 4 minuti: prima Barrow al 59′ e poi Poli al 63′ regalano i tre punti a Sinisa MIhajlovic

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 51, Inter 47, Lazio 45, Roma 38, Atalanta 35, Milan 31, Cagliari 30, Parma 28, Bologna Torino 27 Verona 26, Fiorentina, Napoli, Udinese, 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia, Spal 15, Genoa 14.