Il Bologna rischia di allontanarsi dalla Fiorentina, mentre Lazio e Torino fanno paura da sotto: risultati e classifica Primavera

Si fa dura per la Fiorentina Primavera: quella di ieri con la Spal è stata la sesta sconfitta consecutiva per i ragazzi di Aquilani, di fatto a secco dopo la vittoria in Coppa Italia. La realtà parla di una zona play-out e di un Bologna, la prima a precedere la squadra viola, che potrebbe anche allontanarsi a +4 oggi pomeriggio. Dietro invece restano Lazio e Torino a 19, una ad oggi retrocederebbe, l’altra farebbe i play-out proprio contro la Fiorentina: e intanto a fine stagione mancano 6 giornate.

Le partite di oggi:

Juventus-Genoa

Roma-Inter

Sampdoria-Atalanta

Empoli-Lazio

Cagliari-Torino

Milan-Bologna

Classifica: Sampdoria 44, Inter 43, Roma 42, Juventus 41, Spal* 39, Atalanta 38, Empoli 37, Sassuolo* 36, Milan 35, Genoa 32, Cagliari 28, Bologna 25, Fiorentina* 24, Lazio, Torino 22, Ascoli* 5.

*una partita in più