Il Bologna si concentra sulle cessioni: Orsolini piace alla Fiorentina, ma non solo. Ecco la richiesta dei rossoblù

Come riportato dal Resto del Carlino, il Bologna prima di agire in entrata sul mercato, vuole concentrarsi sulle cessioni. Tra i profili con le valigie in mano c’è anche Riccardo Orsolini, esterno italiano che piace a diversi club tra cui la Fiorentina. Su di lui sembra esserci anche la Lazio, il Milan e il Napoli. Per il suo cartellino la società rossoblù chiede 15 milioni di euro.