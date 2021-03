Il Bologna si toglie un bel pensiero e fa un piacere anche alla Fiorentina, ribaltando il Crotone. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un anticipo pirotecnico allo ‘Scida’, il primo del sabato, con la vittoria importante del Bologna in rimonta sul Crotone: la squadra di Mihajlovic ha vinto per 3-2 ribaltando lo 0-2 del primo tempo. Nella prima frazione vantaggio per i padroni di casa, con la punizione beffarda di Messias e il rigore a fine tempo di Simy. Nella ripresa invece ribaltone guidato da Soumaoro e Schouten, prima della rete del sorpasso firmata da Skov Olsen all’85’. I calabresi restano così all’ultimo posto mentre i felsinei staccano la Fiorentina ma lasciano lontana la formazione di Cosmi.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Roma, Napoli* 50, Lazio* 46, Sassuolo 39, Verona 38, Bologna 34, Udinese 33, Sampdoria 32, Genoa 31, Fiorentina 29, Benevento, Spezia 26, Torino 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15. (* una partita in meno)