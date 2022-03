Il Bologna sorride: Mihajlovic recupera un big in vista della Fiorentina

Recupero importante in casa Bologna nella settimana che porta al derby degli Appennini contro la Fiorentina. Marko Arnautovic, infatti, è risultato negativo al tampone e potrà tornare ad aggregarsi alla squadra di Sinisa Mihajlovic non prima di aver superato le visite mediche per l’idoneità sportiva.

Nel lunch match del Franchi, il Bologna recupera un elemento importante alla luce anche dell’assenza di alternative valide. Da valutare, infine, se Arnautovic sarà in condizione di partire dall’inizio o se subentrerà a partita in corso. Se non ce la dovesse fare, il tecnico serbo è orientato a schierare ancora una volta Barrow come prima punta.