Il Bologna sorride: per la Fiorentina Mihajlovic recupera due pezzi da novanta

Alla ripresa del campionato, come sappiamo, la Fiorentina sarà impegnata nell’insidiosa trasferta di Bologna. Partita che rischia di farsi ancora più difficile per i viola, visto che la squadra di Mihajlovic recupererà due uomini molto importanti. Stiamo parlando di Santander e Dzemaili. Come riporta tuttobolognaweb, il primo ha riportato solo una forte contusione e punta a rientrare contro la Fiorentina. Il secondo, invece, ha smaltito l’affaticamento alla coscia destra e dovrebbe farcela per il derby dell’Appennino. Di nuovo arruolabile anche Krejci, che però al massimo riuscirà ad essere in panchina nella gara che si disputerà per l’Epifania.