Il Bologna vuole Terzic per la fascia sinistra: la richiesta della Fiorentina

Sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola stamani, si parla dell’interesse del Bologna per il terzino sinistro viola Aleksa Terzic. Il ds rossoblù Sartori lo segue con interesse e lo vorrebbe per rinforzare la sua difesa. Prima di intavolare una trattativa, ci sarà da capire anche la volontà del giocatore.

Quella della Fiorentina, è di non lasciarlo andare per una cifra inferiore ai 3,5 milioni di euro.