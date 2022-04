Il bomber dell’Udinese salta il recupero contro la Fiorentina? Le ultime sull’infortunio di Beto

Brutte notizie per l’Udinese e il suo centravanti Beto. Il bomber portoghese ha infatti rimediato un infortunio più serio del previsto nell’ultima contro il Venezia. Si tratta di una lesione al flessore che lo terrà fuori dai campi per almeno due settimane. Dunque salterà sicuramente le prossime due partite, ma è molto probabile che sarà assente anche per il recupero contro la Fiorentina di fine mese.

Il club friulano, infatti, spera di riaverlo per maggio, anche se potrebbe forzare un suo recupero e una convocazione in tempo per la trasferta di Firenze. udineseblog.it riporta che è il primo infortunio stagionale dell’attaccante, in attesa di un comunicato ufficiale da parte della società bianconera.