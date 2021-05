Il Borussia Dortmund si aggiudica uno dei migliori portieri della Bundesliga… e spinge Dragowski verso la permanenza alla Fiorentina

Finora era la squadra che più di tutte si era mossa per Bartlomiej Dragowski. Che il Borussia Dortmund avesse chiesto informazioni per il portiere della Fiorentina era notizia diffusa, ma alla fine il club tedesco ha deciso diversamente.

Proprio in queste ore infatti il Dortmund ha ufficializzato l’acquisto di Gregor Kobel, ex numero uno dello Stoccarda e tra i migliori portieri dell’ultima Bundesliga. Un investitura importante, come dimostra il contratto fino al 2026, che non lascia spazio a dubbi: Kobel sarà il portiere titolare della squadra, con Hitz che probabilmente gli farà da riserva.

A questo punto esce di scena la principale pretendente al cartellino di Dragowski (oltre all’Atalanta), almeno stando a quanto emerso nelle ultime settimane. Se a ciò aggiungiamo che il polacco non ha mai manifestato l’intenzione di lasciare la Fiorentina, dimostrando al contrario grande interesse per la causa viola, potremmo dire che la mossa del Dortmund lo proietta fortemente verso la permanenza in riva all’Arno. A patto che Gattuso non richieda esplicitamente un altro portiere.