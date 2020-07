Il botta e risposta su Ramadani! Cognigni: “Ogni singola transazione è stata effettuata nell’interesse della società”. La Fiorentina: “L’attuale gestione opera in completa trasparenza”

Come riporta il New York Times nella propria inchiesta sul rapporto tra il club viola e Fali Ramadani, l’ex presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni, ha dichiarato che il club ha sempre rispettato le normative locali. “Si noti che durante il mio mandato come presidente di A.C.F. La Fiorentina ogni singola transazione è stata effettuata nell’interesse esclusivo dell’azienda e debitamente registrata nei libri dell’azienda pertinenti “, ha detto Cognigni in una e-mail. Mentre i funzionari della Fiorentina si sono rifiutati di discutere gli accordi, un portavoce della squadra ha detto solo che i precedenti dirigenti della squadra erano stati sostituiti. “Vorremmo farti sapere che l’attuale gestione del club funziona in completa trasparenza e non abbiamo esclusioni per lavorare con qualsiasi agente che potrebbe avere giocatori interessanti da offrire alla Fiorentina, purché tutte le regole siano rispettate”, ha detto il portavoce via e-mail. Le rivelazioni sui contratti della Fiorentina e lo stretto rapporto con il Ramadani provengono da una spinta dell’organo di governo del calcio, la FIFA, per frenare l’influenza e il potere degli agenti.

La FIFA ha recentemente concordato nuove regole che limitano le commissioni degli agenti e un divieto per un agente che rappresenti tutte le parti coinvolte in un trasferimento. Un alto funzionario legale della FIFA con quasi due decenni di esperienza nel settore del calcio ha dichiarato di non aver mai visto accordi del genere. Vermeer, direttore legale della FIFPro, ha affermato che l’unione è stata dichiarata apertamente contraria al mercato dei trasferimenti di giocatori in generale. Anche prima che venissero alla luce i recenti problemi – un programma di riciclaggio di denaro e corruzione che coinvolge un dirigente di club in Belgio, enormi commissioni pagate agli agenti rivelate dagli hack di Football Leaks – i suoi dirigenti senior erano stati in prima linea nelle richieste di revisione del sistema. “È assolutamente sbagliato che le carriere dei calciatori professionisti possano essere influenzate da incentivi finanziari a terzi”, ha aggiunto Vermeer. “Siamo fortemente contrari a qualsiasi accordo che aumenti questa possibilità e introduca un conflitto di interessi nei trasferimenti dei giocatori”.