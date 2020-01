Il botta e risposta tra Cutrone e Vlahovic: la concorrenza (e l’amicizia) che fa bene a tutti

Sicuramente non sarà passato inosservato ai più il grande affiatamento tra Cutrone e Vlahovic. I due giovani attaccanti della Fiorentina sembrano infatti aver stretto subito un legame molto forte, dentro e fuori dal campo. Lo dimostrano i continui abbracci, incitamenti, come avvenuto contro il Napoli. Tutto questo nonostante, ovviamente, i due alla fine siano in competizione, per quello che al momento sembra essere l’unico posto libero in attacco accanto a Chiesa. Una concorrenza che sembra fare molto bene a entrambi, che non li abbatte ma li sprona. I risultati sono lampanti e rappresentati dai fatti: gol di Cutrone con l’Atalanta, risposta di Vlahovic a Napoli. Una sinfonia alterna, ma dal ritmo giusto, che sta facendo la fortuna della Fiorentina. Cutrone la fame e la grinta ce le ha di natura, Vlahovic forse doveva solo tirarle fuori e avere un concorrente vero sembra servirgli in questo senso. Chiunque giochi, comunque, i tifosi viola si godono due attaccanti giovani e dalle grandi prospettive, nell’ottica di quel futuro di cui parla sempre Commisso. Ogni giocatore che rimarrà nella Fiorentina, lo farà perché la società punta davvero su di lui e lo vede come parte di un progetto a lungo termine. Cutrone e Vlahovic sembrano rientrare in questi canoni, e per confermarlo non devono far altro che… continuare così!