Il braccio di ferro di Italiano anche per il suo staff, che è ancora fermo all’ingaggio dei tempi dello Spezia

Non c’è solo l’ingaggio di Vincenzo Italiano evidentemente sul banco di discussione con la Fiorentina ma anche quello dello staff del tecnico: un ostacolo simile a quello che rese farraginosa la liberazione dallo Spezia dell’estate scorsa. Tutti i tecnici hanno i loro collaboratori e si spostano in team, chiaramente ciascuno con il proprio contratto che, se pur molto meno oneroso rispetto al capo squadra, pesa comunque. Ai suoi collaboratori Italiano è legato e non rinuncerà ad alcuno di essi: lo staff per altro, come riporta Repubblica, è ancora fermo su livelli d’ingaggio garantiti dallo Spezia. L’adeguamento dunque dovrà essere di gruppo, se così si può dire: si discute anche di questo, oltreché di acquisti e migliorie dato che ad oggi la rosa viola ha solo perso pezzi.