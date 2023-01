Il Braga non si ferma più: quinta vittoria di fila e secondo posto a -1 dal Benfica di Rui Costa

Questo pomeriggio è sceso in campo il prossimo avversario della Fiorentina, lo Sporting Braga di Artur Jorge . Impegnata nella 17esima giornata di Liga Portugal in trasferta contro il fanalino di coda Pacos Ferreira la squadra portoghese è riuscita a proseguire la sua lunga striscia di vittorie: sono 9 le vittorie nelle ultime 10 partite tra campionato e coppa di lega. Gli arsenalistas trovano i tre punti grazie ad ungol nei minuti finali di Banza: 1-2 il risultato finale, a segno anche Vitinha.

Con questa vittoria la squadra il Braga si porta a solo un punto dalla capolista Benfica, spingendo a -4 il Porto e rafforzando così il secondo posto in classifica. Se nei play off di Conference League poteva capitare un avversario difficile per i viola, dati alla mano, questo era lo Sporting Braga.