Il Brasile è pronto a rifondare e finalmente può sperare anche Dodô: ma prima serve continuità a Firenze

Il colpo più oneroso dell’estate, quello più atteso per forza di cose e anche tra i più inespressi, a causa delle inevitabili problematiche fisiche derivanti dalla sua condizione. Fin qui la Fiorentina ha visto poco del vero Dodô, il terzino arrivato dallo Shakhtar Donetsk dopo mesi di interruzione forzata dell’attività e spera di ritrovarlo più o meno al top a gennaio: intanto in queste amichevoli il classe ’98 ha risposto presente e non è poco fargli aggiungere minuti quando ancora la posta in palio non c’è. Il problema muscolare di Milano aveva posto un freno alla sua crescita positiva di fine ottobre, inizio novembre ma la pausa gli regala l’occasione per riallacciare il filo. E lo stesso potrebbe dirsi della Nazionale brasiliana che fin qui l’ha coinvolto solo a livello di Under 23: il Brasile è pronto alla rifondazione dopo il Qatar e secondo il Corriere dello Sport, c’è anche il terzino destro viola tra i candidati ad entrare nel giro. Inevitabile però che prima debba arrivare una certa continuità con la Fiorentina.