Il Brasile vince, ma Pedro continua a rimanere in panchina. E il suo passato alla Fiorentina…

Il Brasile si è matematicamente qualificato agli ottavi del Mondiale 2022 grazie alle due vittorie contro Serbia e Svizzera. Nessun minuto in campo per l’ex viola Pedro, chiuso in attacco da Richarlison e Gabriel Jesus. Nonostante i successi, sui social dei tifosi brasiliani continua a rimbalzare il nome dell’ex numero 9 della Fiorentina, tra chi lo vorrebbe vedere in azione e chi contesta la scelta di Tite di averlo portato.

In particolare, molti supporters verdeoro contestano all’attaccante di essere stato totalmente un flop durante la sua avventura con la Fiorentina, favorendo così i suoi compagni di reparto che hanno dimostrato di saperci fare anche nei campionati esteri.

O terraflanismo è uma doença … quantos gols fez o Pedro na Fiorentina ? Gabi na Inter e no Benfica ? https://t.co/DIH3h5jldf pic.twitter.com/QywGjs6xEH — Modernantique (@DylanRothko) November 29, 2022

Hahauuaquauauahaha só eh o atacante do líder da premier league Pedro passou mal na FIORENTINA vtnc — Gabriel Martins HENDECA 🐷 🏆x11 BR (@bibimartins7) November 29, 2022