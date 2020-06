Il Brescia intanto fissa un’amichevole “da campionato” per prepararsi alla Fiorentina

I ritmi visti ieri sera allo Juventus Stadium sono piuttosto emblematici di ciò che attende anche le altre squadre di Serie A, al momento della ripartenza. Tre mesi fermi non si era mai stati, anche perché l’estate è tradizionalmente costellata di test e amichevoli: la Fiorentina invece ritroverà il sapore del campionato direttamente con il primo impegno del 22 giugno, in casa con il Brescia. In tal senso la formazione lombarda ha fissato un’amichevole importante per mercoledì 17 alle 18,30, in casa dell’Udinese: un modo per preparare la sfida con la squadra viola e ritrovare un minimo di ritmo partita.

