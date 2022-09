Il Brighton ha iniziato il casting per l’allenatore: c’è anche un italiano

L’improvviso allontanamento di Thomas Tuchel dalla panchina del Chelsea ha causato un improvviso scossone in Premier League: a seguito dell’improvviso licenziamento del suo allenatore i Blues hanno scelto di “investire” 23 milioni di euro per strappare Graham Potter al Brighton e per questo i Seagulls adesso sono alla ricerca di un degno sostituto. Il club del sud dell’Inghilterra avrà ora tempo fino al 1 ottobre, giorno della prossima partita dopo la pausa di questo fine settimana ed il successivo rinvio della partita contro il Crystal Palace che era previsto per il prossimo fine settimana, per trovare il suo nuovo manager.

Tra i nomi in lizza ci sarebbe anche quello di un tecnico italiano, in passato accostato anche alla Fiorentina di Rocco Commisso. Secondo quanto riportato quest’oggi dal The Telegraph al momento sarebbero due i nomi selezionati dal Brighton: il norvegese Kjietil Knutsen e l’ex Sassuolo e Shakhtar Roberto De Zerbi.