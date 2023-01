Il Cabral richiesto e una permanenza per evitare che si gridasse al fallimento

Il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, ha avuto delle richieste nel corso di questo mercato. Cremonese e Sampdoria l’avrebbero preso volentieri in prestito per cercare di dare un impulso ai rispettivi attacchi.

Da quell’orecchio, però, la Fiorentina non ci ha mai sentito e ha detto di no perché il brasiliano stava lanciando qualche segnale positivo e perché se fosse andato sarebbe stato un fallimento per i dirigenti viola che per prenderlo hanno investito circa 16 milioni di euro (bonus compresi). Una difesa strenua, accompagnata da un conseguente immobilismo sul mercato. A riportare la notizia è il Corriere Fiorentino.