Il Cagliari cede un centrocampista al Valencia: rilancio in vista per Pulgar?

Viste le difficoltà per arrivare a Erick Pulgar, il Valencia ha deciso di affondare il colpo per Christian Oliva. Il centrocampista del Cagliari, come riportato da TMW, si trasferirà in Spagna con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Adesso i sardi si butteranno sul mercato alla caccia di un mediano per completare numericamente la rosa. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un rilancio da parte del club di Giulini per Pulgar, che però difficilmente lascerà la Fiorentina nelle prossime ore. Anche perché poi il club viola sarebbe costretto a ributtarsi sul mercato per acquistare un sostituto del cileno.