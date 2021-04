Il Cagliari compie la rimonta sul Parma e si avvicina pericolosamente alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce per 4-3 l’anticipo del sabato sera tra Cagliari e Parma. Una gara combattuta e frenetica fin dall’inizio, con Giuseppe Pezzella che al 5′ apre le marcature per i ducali. Gli ospiti raddoppiano al 31′ con Kucka, ma al 39′ i rossoblù vanno in gol con il colpo di testa Pavoletti. Nella ripresa poi succedono tantissime occasioni da gol per entrambe le squadre, con Man che al 59′ cala il tris per il Parma e Marin che accorcia di nuovo le distanze per il Cagliari. In pieno recupero, al 91′ Gaston Pereiro con gran gol dalla distanza pareggia i conti. Poi al 94′ Cerri con uno stacco di testa in area sigla il gol vittoria del 4-3 completando la rimonta dei rossoblù. Con questo risultato la squadra di Semplici sale a 25, a meno 5 dalla Fiorentina, mentre quella allenata da D’Aversa resta penultimo a quota 20.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 74, Milan 63, Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio* 55, Roma 54, Sassuolo 46, Verona 41, Sampdoria 39, Udinese 36, Bologna 34, Genoa, Spezia 32, Fiorentina, Benevento 30, Torino 27*, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)