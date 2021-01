Il Cagliari continua il pressing su Pulgar, ma la Fiorentina alza il muro

Dopo l’arrivo di Alfred Duncan il Cagliari vorrebbe portare alla corte di Di Francesco anche un altro centrocampista della Fiorentina: Erick Pulgar. Gli isolani sono alla ricerca di un regista che possa giocare davanti alla difesa e il nome in cima alla lista sarebbe proprio il cileno. Come ha riportato l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina però ha alzato il muro per trattenere a Firenze il suo centrocampista e ha respinto tutte le offerte arrivate fino ad ora per lui. Almeno che non arrivi una proposta irrinunciabile (che riaprirebbe anche il mercato in entrata) infatti, Pulgar rimarrà alla Fiorentina.

