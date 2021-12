Il Cagliari crolla anche contro l’Udinese del fiorentino Cioffi. Mazzari sempre più nei guai Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco è terminata la gara della Unipol Domus tra Cagliari e Udinese. Gli ospiti bianconeri si sono imposti con un netto 0-4 sui padroni di casa sardi, sempre più inguaiati nei bassifondi della classifica. Ad aprire le marcature è stato Makengo dopo solo 4 minuti. A fine primo tempo ha raddoppiato Deulofeu per i friulani. Nel secondo tempo a segno per l’Udinese Molina e ancora Deulofeu per la doppietta personale, rispettivamente al 50esimo e al 69esimo.

Prima vittoria in Serie A da allenatore per il fiorentino Gabriele Cioffi che con questi tre punti, porta a 20 il totale dell’Udinese. Cagliari ancora penultimo a soli 10 punti.



L’attuale classifica di Serie A: Inter 43, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Roma, Juventus 31, Fiorentina 30, Lazio 28, Empoli 26, Bologna 24, Verona, Sassuolo 23, Torino 22, Udinese 20, Sampdoria 18, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.