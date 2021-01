Il Cagliari di Duncan e Sottil è in crisi nera, ma per il presidente rossoblù Di Francesco non è in dubbio

Appena 14 punti a metà campionato, una vittoria che in Serie A manca dal 7 novembre e una classifica che comincia a farsi pericolosa. Non sta passando un bel periodo il Cagliari degli ex Fiorentina Sottil e Duncan (che sono in prestito agli isolani) e in molti hanno additato tra i maggiori responsabili di questa situazione l’allenatore Eusebio Di Francesco. Il presidente del Cagliari Giulini ha però smentito nel post partita di Genoa-Cagliari a Sky Sport: “Di Francesco non è assolutamente in dubbio, gli abbiamo rinnovato il contratto in settimana. Questo serve a dare più solidità e avere tutti l’unico obiettivo della salvezza”.

