Il Cagliari guarda in casa Fiorentina. Duncan o Pulgar per arrivare a Pavoletti?

Fiorentina-Cagliari si giocherà sul campo del Franchi oggi pomeriggio, ma non solo, perchè l’asse Firenze-Cagliari si sta scaldando anche per quanto riguarda il calciomercato. Il club rossoblù, scrive Tuttosport, ha lavorato sottotraccia per Alfred Duncan che piace anche al Verona. Gli isolani hanno l’accordo col giocatore, si attende solo il via libera della società viola.

Non solo perché i sardi sarebbero interessati anche a Erick Pulgar, elemento che la Fiorentina vorrebbe utilizzare come pedina di scambio per arrivare a un attaccante: immediato l’accostamento a Leonardo Pavoletti.

