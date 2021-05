Il Cagliari non ci sta: “Giusto togliere il rigore al Benevento, bravo Doveri. All’andata ci fu annullato un gol per un lievissimo contatto”

Il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha commentato all’ANSA le polemiche nate al termine della partita contro il Benevento per il calcio di rigore prima assegnato e poi tolto alla squadra di Inzaghi.

Queste le sue parole: “Il rigore non esiste perché Asamoah ha il piede piantato a terra e Viola va a cercare il contatto trascinando vistosamente la gamba. Mi dispiace che non si sottolinei abbastanza che il Cagliari sul campo ha conquistato 13 punti su 15 nelle ultime 5 partite e che a Benevento ha fatto una partita intelligente e non ha rubato nulla. All’andata al Cagliari fu annullato un gol pare per un lievissimo contatto di Pavoletti su Montipò. Abbattista la vide purtroppo così e abbiamo perso 1-2. Gli episodi possono girare in una stagione, ma lo voglio ribadire, il presunto rigore di ieri era inesistente. Bravo Doveri a tornare su una decisione che, a occhio nudo ci poteva stare, ma che rivista dal Var era chiaramente viziata da un tentativo di trovare un contatto in area di rigore”.