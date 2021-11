Il Cagliari pensa ad un centrocampista della Fiorentina, ma ci sarà da convincere Italiano

Nonostante l’infortunio alla caviglia, il Cile ha deciso di convocare ugualmente Erick Pulgar. Il centrocampista della Fiorentina, stando a quanto riportano in patria, potrebbe diventare un giocatore da tenere sotto osservazione sul mercato.

Secondo quanto si legge sul portale cileno enchancha.cl, il Cagliari starebbe pensando al mediano di Vincenzo Italiano in vista della finestra invernale. La squadra di Walter Mazzarri, infatti, è alla ricerca di rinforzi nel reparto nevralgico del campo per cercare di migliorare una stagione finora disastrosa. Non sarà facile, però, strappare Pulgar alla Fiorentina: il cileno, infatti, piace molto al tecnico viola Vincenzo Italiano.