Il Cagliari restituisce la goleada alla Fiorentina e per la squadra viola si riavvicinano i play-out. Risultati e classifica Primavera

Dopo una serie di ottimi risultati, per la Fiorentina Primavera è arrivato un brutto k.o. sul campo del Cagliari, che all’andata era stato battuto per 6-0. Il 5-1 di Assemini è un po’ la restituzione della goleada per i ragazzi di Aquilani, che sono stati ripresi dai rossoblù. In una classifica molto corta però, anche i play-out tornano ad avvicinarsi per la formazione gigliata:

Juventus-Ascoli 5-0

Atalanta-Roma 1-1

Milan-Torino 3-1

Spal-Bologna 2-2

Genoa-Inter 1-1

Empoli-Sampdoria 2-2

Cagliari-Fiorentina 5-1

Lazio-Sassuolo ore 15

Classifica: Sampdoria 38, Roma 36, Inter 34, Juventus 32, Spal, Sassuolo 29, Milan, Genoa 27, Atalanta 25, Fiorentina, Cagliari 24, Empoli 21, Bologna 18, Lazio 14, Torino 13, Ascoli 5.