Un esubero della Roma è sicuramente Federico Fazio, centrale classe ’87 e con oltre 100 presenze in Serie A. Su di lui il club più avanti è il Cagliari ma come riportato da gianlucadimarzio.com, la Fiorentina stessa non molla la presa e potrebbe tentare un testa a testa per l’argentino.

