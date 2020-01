Il Cagliari si gode un vecchio obiettivo della Fiorentina. Il ds Carli: “Lo vendo solo per 80 milioni”. Mentre Nainggolan…

Nandez e Nainggolan hanno una cosa in comune: essere stati seguiti dalla Fiorentina nello scorso mercato, per poi andare al Cagliari. E di loro ha parlato proprio il direttore sportivo rossoblu Marcello Carli in conferenza stampa: “Nandez? Si sta allenando alla grande e con la maglia del Cagliari farà un grande campionato. Non abbiamo alcuna intenzione di cederlo, ci penseremmo solo se qualcuno arrivasse con 80 milioni. Nainggolan? Ha una valutazione importante e la sta giustificando in campo. E’ chiaro che vorrei rimanesse a Cagliari, ma non è una cosa semplice”.