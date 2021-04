Il Cagliari vince e riporta la Fiorentina a +5 dalla zona retrocessione. Si compatta il gruppone per la salvezza: 6 squadre in 5 punti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminate le sfide di Serie A valevoli per la 32esima giornata.

Tutte le partite interessavano la Fiorentina in vista della lotta salvezza. A partire da Bologna-Torino terminata 1-1 (Barrow, Mandragora). Poi Udinese-Cagliari 0-1 (Joao Pedro), Genoa-Benevento 2-2 (Viola, Pandev, Lapadula, Pandev), Juventus-Parma 3-1 (Brugman, Alex Sandro, Alex Sandro, de Ligt), Spezia-Inter 1-1 (Farias, Perisic) e Crotone-Spezia 0-1 (Quagliarella).

Con questi risultati il Cagliari, ancora terzultima, si riavvicina alla Fiorentina e la zona retrocessione torna a +5 per i viola. Si compatta il gruppone in fondo alla classifica con i pareggi di Spezia, Benevento, Genoa e Torino con sei squadre in 5 punti (compresa la Fiorentina).

Questa la nuova CLASSIFICA della Serie A Inter 76, Milan 66, Juventus 65, Atalanta 64, Napoli 60, Lazio* 58, Roma 54, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese 36, Fiorentina, Genoa, Spezia 33, Benevento, Torino* 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)