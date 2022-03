Il calcio non è la boxe, una colpa grave della quale la Fiorentina si macchia spesso. Terracciano e un lancio degno del miglior Antognoni

Primo tempo alla pari, come gol e come azioni. Ripresa giocata dalla Fiorentina quasi esclusivamente nella metà campo del Verona. Ai punti sarebbe stata una vittoria. Come contro la Juve e perfino contro il Sassuolo. Però il calcio non è la boxe: mettere l’avversario alle corde senza sferrare l’uppercut decisivo è una colpa grave. Una colpa della quale la Fiorentina, ultimamente, si macchia spesso.

Terracciano – 8 – Un lancio di 50 metri, degno del miglior Antognoni, che innesca il contropiede di Ikonè e il gol di Piatek. Uscita salva risultato su Lasagna.

Milenkovic – 5,5 – Sbadato nell’azione del rigore, quando sferra un calcione alla gamba di Lasagna anziché alla palla: unico errore ma letale.

Piatek – 6,5 – Fortunato nel rimpallo che si trasforma in assist, rapido e letale nella girata a rete. Perde tutti i duelli spalle alla porta.

