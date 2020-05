Il calcio si ferma anche in Scozia: ecco la vincitrice del campionato

Dopo lo stop della Francia e di altri paesi europei, anche in Scozia hanno deciso di dire stop al calcio. La Lega Calcio scozzese, infatti, ha annunciato di aver deciso di chiudere la stagione in anticipo e il campionato non riprenderà. La classifica, dunque, è stato congelata alla 30esima giornata, con il Celtic eletto campione davanti ai Rangers di Ianis Hagi, dietro di 13 punti in classifica. Retrocesso l’Hearts, che al momento dello stop della Scottish Premier League si trovava all’ultimo posto, a meno quattro dall’Hamilton penultimo.