Il calvario di infortuni di un difensore della Lazio potrebbe terminare proprio contro la Fiorentina

Non è stata una stagione fortunata quella del difensore brasiliano della Lazio Luiz Felipe. Un infortunio (e un’operazione) alla caviglia lo hanno tenuto fuori per gran parte della stagione, costringendolo a saltare gli ultimi tre mesi. Il suo calvario potrebbe vedere la sua fine proprio contro la Fiorentina nella partita in programma sabato 8 aprile. Il giocatore sarà in panchina contro il Genoa ma l’obiettivo dello staff sanitario biancoceleste è quello di farlo tornare in campo contro la formazione di Iachini la prossima settimana.