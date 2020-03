Il cambiamento in casa rossonera che allontana Bonaventura dal Milan e avvicina le pretendenti (tra cui la Fiorentina)

In casa Milan è sempre più scontro tra la coppia Maldini-Massara e il dirigente sudafricano che sta prendendo sempre più potere nella società rossonera Ivan Gazidis. Il direttore generale del Milan vorrebbe svecchiare la rosa e sembrerebbe aver convinto anche gli altri dirigenti a tenere in maglia rossonera solo under30 (ad eccezione di Ibrahimovic). Una decisione che allontanerebbe definitivamente Bonaventura dal rinnovo del contratto attualmente in scadenza quest’estate. Tra le pretendenti anche tante italiane, tra cui Napoli, Lazio, Roma e proprio Fiorentina. A riportarlo è il sito Calciomercato.com