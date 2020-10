Il cambio d’orario per la partita della Fiorentina? Ecco la spiegazione dell’anticipo

Dalle 18 alle 17. Contestualmente alla decisione della Rai di far vedere la partita tra Fiorentina e Padova è arrivata anche la notizia dell’anticipo di un’ora del fischio d’inizio dell’incontro. Il motivo? Semplice. Vista la trasmissione dell’incontro su Rai Play non poteva esserci sovrapposizione con i match della Champions League che inizieranno alle ore 19. Questo solo in linea teorica però, perché è sempre possibile che i match vadano ai supplementari prima e ai rigori poi. Ipotesi questa che, ovviamente, ci auguriamo venga scongiurata direttamente dalla Fiorentina sul campo.

