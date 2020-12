Il cammino in salita di Martinez Quarta mette in difficoltà il River Plate: il riscatto della Fiorentina può attendere

C’è un po’ di preoccupazione in Argentina per la situazione di Lucas Martinez Quarta, il centrale acquistato dalla Fiorentina proprio in chiusura di mercato ma praticamente mai usato. Lo stava inserendo Iachini finché contro la Roma il difensore fu espulso. Da lì poi l’arrivo di Prandelli ed un inserimento difficoltoso, che complica anche i piani del River Plate. Come riporta lapaginamillionaria.com infatti, dopo il pagamenti dei primi 6 milioni, per gli altri 6 toccherà attendere le 30 presenze di Quarta in viola. Il difensore per il momento è a quota 3 e l’esclusione dalle rotazioni ritarderà di molto il pagamento della seconda tranche, alla quale i Millionarios sono molto attenti viste le condizioni precarie di bilancio.

