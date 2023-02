Il campione viola Berrettini conferma la relazione con Melissa Satta: “I miei fan possono stare tranquilli, non mi farò distrarre”

Da alcune settimane circola la voce di una relazione amorosa tra Matteo Berrettini, il campione di tennis tifoso della Fiorentina e numero 22 nella classifica ATP, e Melissa Satta, showgirl che negli scorsi anni è stata compagna di alcuni giocatori che hanno vestito la maglia viola, ovvero i due attaccanti Christian Vieri e Kevin Prince Boateng.

La conferma di questo gossip è arrivata dallo stesso Berrettini, il quale, a margine di un evento per le scuole contro il bullismo, ha risposto a Sport Mediaset sul presunto legame con la modella sarda e sulle possibili distrazioni che potrebbero scaturirsi. La sua risposta è stata più che eloquente: “Ne ho avute sempre di relazioni e non mi sono mai distratto, mi hanno dato sempre una spinta importante. Potete dire ai fan di non preoccuparsi”.