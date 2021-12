Il candidato forte a prendersi la maglia di Vlahovic e una presenza al Franchi che non è certo passata inosservata

La vicenda che vede protagonisti la Fiorentina e Dusan Vlahovic, potrà arrivare a una soluzione definitiva solo a fine stagione.

In parallelo con la situazione dell’attaccante serbo, è chiaro che la Fiorentina ha deciso di guardarsi attorno e ieri non è passata inosservata la presenza a Firenze del manager Lucci. E’ un punto di riferimento per Pradè e anche l’agente che, fra gli altri, è titolare della procura di Scamacca, ovvero l’attaccante che nei progetti della Fiorentina, è il candidato forte a prendersi la maglia che oggi è sulle spalle dell’ex Partizan.

E’ possibile che nell’occasione tutte le parti in causa si siano parlate (Fiorentina, Sassuolo e giocatore, per voce del suo manager), magari fissando un appuntamento più avanti. A riportare la notizia è stamani La Nazione.