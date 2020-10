Il capitano pronto a rinascere dalla proprie ceneri. Un compagno di squadra ed un amico subito a sostegno di Pezzella

Il Corriere dello Sport si concentra sulla difesa e su German Pezzella. . Il problema alla caviglia rimediato in occasione dell’ultima amichevole pre-campionato contro la Reggiana prima e con l’Udinese poi si sono trasformati in una maledizione. Ma il centrale argentino si è già messo al lavoro per recuperare, al centro sportivo. Non a caso, ieri, sulla sua pagina Instagram, ha pubblicato un’araba fenice, l’uccello di fuoco che rinasce dalle proprie stesse ceneri. Ha accompagnato l’immagine con un cuore viola e con l’emoticon del braccio di ferro e in poco tempo ha raccolto decine di messaggi di sostegno. Gli ha scritto Lorenzo Venuti, che l’altra sera ha festeggiato il suo primo gol in viola, così come l’amico preparatore Lucas Kruel, con cui ha condiviso diverse sessioni di allenamento a mezzo social durante il lockdown.

