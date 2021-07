Il capo ultras dello Spezia: “Italiano ha detto delle c*****e. Contestiamo il suo comportamento nell’ultimo mese che è stato pessimo”

Marco Frione, storico capo ultras dello Spezia, ha commentato a CalcioSpezia.it le parole del nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano a proposito della sua separazione con il club ligure:

“L’ho sentito, e ritengo che abbia detto delle c***te! Passatemi il termine colorito. La città ha preso male il suo addio nella sua interezza: non c’è una persona di Spezia che dica che ha gestito bene questa situazione. Dopo essere stato contatto dalla Fiorentina poteva uscire pubblicamente chiedendo scusa, ma non nascondersi per un mese e poi uscire così. Noi contestiamo solo il comportamento dell’ultimo mese. Oltretutto così facendo ha fatto perdere un mese anche a noi nel preparare la squadra. Il comportamento di saluto alla città è stato pessimo”.