Il caso a parte è Ribery: L’obiettivo del francese e della Fiorentina

Anche Franck Ribery, al pari dei suoi compagni di squadra della Fiorentina, dovrà trovarsi un posto all’interno del quale allenarsi in questi giorni. Il centro sportivo è chiuso ma lui, molto più degli altri, non può certo mollare in questo momento, perché è in piena fase di recupero. La speranza del francese e l’obiettivo di Iachini è quello di trovarlo pronto al momento della ripresa del campionato. Tutti guardano ad inizio aprile quando questa emergenza sanitaria potrebbe essere superata.