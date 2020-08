Il caso Chiesa: per la Fiorentina può andarsene, ecco il prezzo. Ma le richieste…

Che Federico Chiesa possa lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato è ormai noto a tutti: il presidente viola, Rocco Commisso, non manca di ripeterlo ad ogni intervista che fa. A patto, però, che accontenti le richieste del patron italo-americano: in questo momento il valore del cartellino di Chiesa dato dalla Fiorentina è pari a 60 milioni di euro, una cifra che potrebbe abbassarsi nelle prossime settimane.

Dalla società gigliata, stando a quanto riportato da La Nazione, filtra che fino ad oggi le richieste per Chiesa sono state zero, per cui non c’è stata neanche l’occasione per declinare il prezzo stabilito.