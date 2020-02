Il caso Eysseric diventa di fama europea ma la conclusione è sempre più vicina

Il caso Eysseric è destinato a continuare. Il fatto che l’attuale giocatore dell’Hellas Verona, e prima della Fiorentina, abbia giocato due partite della stessa giornata con due squadre diverse è addirittura arrivato in Germania. Il fussballhelden ha aperto un quesito per i suoi lettori su Instagram e la polemica non è destinata a placarsi.

Sul blog Le Regole Del Gioco de La Gazzetta dello Sport, il team di avvocati che studia il caso ha concluso: “Alla luce di quanto sopra esposto, non solo la Lazio in questo momento non potrebbe proporre ricorso data la scadenza dei termini previsti dalla norma, ma lo stesso non sembrerebbe potersi fondare su una base giuridica così convincente. In ogni caso, le dichiarazioni dei legali biancocelesti rilasciate alla stampa nei giorni scorsi non sembrano comunque lasciare spazio a dubbi circa la decisione del club di non procedere giudizialmente”.