Il caso Gonzalez: Terzo problema stagionale. E’ vicino ai duecento giorni di assenza dai campi

Le condizioni fisiche di Nicolas Gonzalez si stanno tramutando in un caso vero e proprio. Dell’attaccante della Fiorentina e dei suoi reiterati problemi di salute si è occupato stamani il Corriere dello Sport-Stadio e sono emersi dei numeri inquietanti sul suo conto.

In 777 giorni (settembre 2020 fino a sabato scorso) l’argentino, tra Germania e Italia, è stato fuori dai campi per 190, essendosi dovuto fermare sette volte (una a causa del Covid) con un totale di 28 gare saltate: di fatto un quarto degli ultimi tre anni Nico lo ha passato in infermeria.

E ad incupirlo c’è stata anche la reazione di parte del Franchi che al momento del cambio contro l’Inter, gli ha riservato dei fischi. Un infortunio di natura muscolare: è il terzo problema stagionale per lui dopo i guai all’anca lamentati nel precampionato (galeotta fu l’amichevole con il Betis) e la convivenza con la tallonite.