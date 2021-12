Il caso paradossale dello Spezia: ad oggi salvo ma pronto a esonerare Thiago Motta, contatti già in corso con il possibile sostituto

C’è un’altra squadra in Serie A che potrebbe cambiare allenatore e si tratta dello Spezia, ad oggi però virtualmente salvo, dopo la conclusione del girone d’andata. Il club ligure ha 16 punti, ne ha 5 di vantaggio sulla zona rossa ma il suo allenatore Thiago Motta potrebbe essere esonerato a breve. Gli spezzini per altro hanno il mercato bloccato per ben 4 sessioni in seguito a tesseramenti illeciti di alcuni calciatori minorenni, il che aumenta le difficoltà per una squadra che deve lottare con quello che ha. Nel frattempo però, vanno avanti i contatti con il possibile sostituto del brasiliano: si tratta di Marco Giampaolo, rimasto fermo dopo l’esonero dal Milan del 2019.